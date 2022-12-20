本周四(22日)進入「冬至」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，「冬至」不但代表寒冬到來，同時這段時間的星相也顯示人們特別容易生病，因為火逆落在天星疾病宮，新冠疫情恐怕會升溫，且隨著溫差變化大，感冒人數也會增多，需多注意心腦血管等疾病。

邱彥龍也特別提醒3星座，牡羊座、獅子座、射手座會特別有感，因第一吉星木星的能量在12月28日以後就會被釋放，幸運之神將降臨在火象星座身上，尤其是射手座可能會因為太多負面思維而嚇自己，把自己給困住了，反把幸運之神趕跑。

另外，邱彥龍也引用《易林·屯之坎》卦：『朽根倒樹，花葉落去。卒逢火焱，隨風偃仆。』來分析今年「冬至」的運勢，大至國家、集團，小至家庭、個人，要小心累積許久的問題浮現，並藉由一件導火線的突然爆發，帶來倒閉、坍塌、崩盤、死亡，意外等災難，導致星火燎原，逼得大家不得不徹底痛定思痛，大家不妨以必須經過破壞，才能重生的心態來面對這樣的考驗跟挑戰。