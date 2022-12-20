台積電總裁魏哲家上周表示，過度出口管制將破壞全球化帶來的效率與生產力，更會減少自由市場帶來的好處，最可怕的是會削弱國家間的信任，罕見警告引發市場熱議。事實上，此看法與大陸專家對晶片業遭美國制裁的看法不謀而合，該專家強調，美國破壞自己過去數十年來所建立的全球化，使半導體供應鏈出現破碎，美國企業會是受害者。

大陸半導體行業協會IC設計分會理事長魏少軍撰文分析指出，「大陸雖然不是半導體強國，但早已成為世界工廠，大陸之所以是世界半導體理事高峰會（WSC）的成員，並不是因為技術或產業，而是擁有龐大的市場，更是全球半導體供應鏈不可或缺的一環。」

魏少軍認為，美國為半導體供應鏈全球化做出巨大貢獻，同時他們也是最大受益者，「美國主要企業在大陸的收入都佔總營收的2成以上，且半導體產業更是有高達48%的收入來自大陸，然而美國現在積極推動半導體供應鏈去大陸化，打破全球市場的完整性會造成供應鏈破碎，美國企業也會受到嚴重衝擊。」

魏少軍強調，在「美國優先」的理念下，各國將開始對半導體供應鏈感到擔憂，「全球合作造就半導體產業的巨大成就，美國以鄰為壑的舉動將害人害已，且歸根究柢，行業內部的競爭不會因此而停止。」

魏少軍提到，半導體技術研發永無止盡，對更高性能、更低功耗、更小及更便宜的晶片是半導體產業永遠追求的事情，且只要產業內有利潤，就會有新的競爭者，美國不能指望在沒有競爭的狀況下享受高利潤，提倡良性競爭而非惡意打壓。