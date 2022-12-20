台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，台積電陸續將總計超過千名員工及家屬送至美國，被形容為「台灣半導體史上最大人才遷移」，此件事引起外媒關注，BBC News中文網以台灣晶片工程師為何願意「降薪」去美國為題撰文，分析這些台灣的科技頂尖人才為何願意舉家遷移的關鍵，受訪的三位年輕工程師都透露是想為下一代避險，「計劃在美國生小孩得到綠卡」。

報導指出，這些工程師即將入住的「台積村」與新廠距離約15分鐘車程，公司為他們配備一人一台車方便通勤，同時也提供醫療保險、教育津貼等福利。 但他們說，其實從經濟角度考慮，來美國不是很理想，雖然外派薪水多一倍，跟台灣一樣有分紅，惟當地消費水平約是台灣的三倍，還有額外的稅務成本，「如果按兩地物價來比較，等於是降薪去美國。」

在台積電工作的31歲李姓工程師透露「我目標很清晰，去美國就是為了生小孩。」雖然台積電外派美國工廠三年，不會有綠卡或國籍，但美國法律規定任何人在美國領土出生就是美國公民，李先生夫婦計劃在外派的三年間生育，在兩岸地緣政治風險升溫情況，讓下一代擁有美國籍的「保險」。

台積電工程師情侶、不願具名的J先生與C小姐已經抵達美國，他們同樣計劃在美國生小孩，「大部分沒小孩的夫妻都計劃去生小孩，非常普遍。」

J先生說在台積電年資有6年多，恰好掌握美國新廠所需技術，屬於最符合資格、獲優先挑選的工程師，他說主管詢問大家意願時，自己是極少數二話不說就答應的人；至於C小姐原本則在台中科技園區的廠區工作，經過兩關面試後獲取錄，繼而轉到台南母廠受訓一年，在那裡與同廠的J先生相識相戀，二人趕在赴美前訂婚。

C小姐更透露，過去數年在台積電工作壓力太大，健康已響起警號，她長遠計劃離開台資企業，視外派這三年為跳板，累積到足夠的美國經驗後，未來可跳槽到外國科技公司超微、蘋果、英特爾、三星等，「待遇更好，也更能夠兼顧生活。」