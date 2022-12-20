臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌18日出席「南方澳跨港大橋重建工程通車啟用典禮」，兩人拿著剪刀為典禮剪綵。蔡強調，2019年的10月1號，南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，重創當地交通、經濟和觀光，多虧蘇帶領的行政院團隊，積極協助災後復原，也投入重建的工作。此文引發熱烈討論，大批網友卻非常不領情，認為綠營敗選後並未真正反省，「應該要做好做到的公眾事務。卻變成你們好棒棒黨的個人功勞」。

蔡英文18日在臉書發文，刊出她與蘇貞昌一同剪綵的照片表示，2019年的10月1號，南方澳跨港大橋斷裂崩塌後， 蘇貞昌帶領的行政院團隊，積極協助災後復原，也投入重建的工作。這幾年來，在大橋重建的過程中，充滿了考驗，除了舊橋的拆除，新橋的設計、重建，更要面對疫情的挑戰。經過中央地方的努力，今天，大家一起見證了，南方澳跨港大橋完成重建，也順利通車。

蔡英文也特別點名感謝交通部部長王國材，他所帶領的公路總局蘇花改工程處，以及施工團隊，克服萬難，努力達成目標，像是透過在地的討論，凝聚需求和共識，重新規劃新橋和第三魚市場的出入動線，也規劃了新的聯外道路，讓未來進出大橋，以及進入市區的動線，更加流暢。也感謝港務公司、航港局、漁業署、宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所，以及蘇澳區漁會，一起來推動各項活化振興的工作。

此文湧入約4000個讚，討論熱烈。除部分黨內同志及支持者打氣外，也有大批網友留言批評：「應該要做好做到的公眾事務。卻變成你們好棒棒黨的個人功勞」、「論文公開那天 我也會幫妳剪彩」、「這個橋會不會像新竹棒球場、桃園羽球場？」、「謝謝EE選前敗票，嘉義市又大敗，膿包也要繼續敗哦」、「1.5個博士配上旁邊兩盞燈泡，必能發光發熱」。