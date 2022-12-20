瑞銀財管CIO發表機構觀點，明年全球料將迎來週期轉變，貨幣政策從緊縮轉向中性，再到寬鬆的過程很少是平坦的。按照瑞銀的基準情景，美元到明年末將會小幅貶值，因應對美元不同時期的觀點，調高非美主要貨幣明年目標價。

歐元：瑞銀最新上調明年3、6、9及12月歐元預測值至1.02、1.05、1.07及1.1美元，原來分別為0.96、0.98、1及1.04美元。歐元區通脹已超越了美國，而且降溫的跡象溫和。預估歐元現在可能會回吐近期一些漲幅，但隨著週期發展及歐洲央行展示其控制通脹的能力，歐元在明年有望逐步反彈。

英鎊：瑞銀最新上調明年3、6、9及12月英鎊預測值至1.16、1.21、1.24及1.3美元，原來分別為1.1、1.13、1.16及1.21美元。英鎊在英國首相蘇納克上臺後強勁回升。英鎊現已反映過去多年的經濟問題，一旦國內和全球增長進一步正常化，英鎊從當前水平反彈的潛力是相當強的。

日元：另外，瑞銀最新上調明年3、6、9及12月日元預測值至140、135、130及125，原來分別為155、150、140及140。