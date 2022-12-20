在能源股支撐下，歐洲股市周一收漲。在上周，由於主要央行發出持續升息訊號，市場擔憂經濟衰退，致使歐股遭劇烈拋售。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.13點或0.27%，為425.87點，表現優於美股的下跌。

隨著中國復甦希望，需求支撐了油價，能源股上漲1.7%。

Ifo經濟學家laus Wohlrabe說，德國12月企業信心高於預期，德國經濟陷入衰退的可能性降低。

德國股市上漲0.4%。

法國巴黎銀行財富管理主管Edmund Shing說：「也許我們對於高能源價格對於歐洲經濟的衝擊太過悲觀，而忘記了企業和家戶可以快速地適應這些高價，並以不同方式做出反應」。

由於歐洲央行採取激進升息，和市場對經濟衰退的擔憂，歐股今年以來已經下跌12.6%。

但是近期通膨壓力趨緩的跡象，給各國央行的放緩緊縮政策帶來希望，推動股市此前的上漲。但是這種希望在上周遭到挫敗，歐洲央行和聯準會紛紛放出鷹派訊號，堅持收緊貨幣政策，致使上周五股市大跌。人們對於年底股市反彈的希望落空。

瑞銀全球財富管理的股市策略師Claudia Panseri說，主要央行已經摧毀今年聖誕反彈的希望。

歐洲央行副行長Luis de Guindos說，歐洲央行將進一步提高歐元區利率，以遏制通貨膨漲。

由於投資人對於歐洲央行鷹派立場、債券供給增加的擔憂，歐洲區借貸成本上升，核心國家和邊緣國家債券殖利率的息差加大。

利率敏感的科技股跌0.5%，延續了此前的跌勢，

在個別的股票中，福斯集團跌10.7%，報121.98歐元，跌幅居冠歐股。

在德意志銀行下調股票評級，從中性調為買進之後，電信商Freenet上升5.1%，報20.4歐元。

製藥廠阿斯特捷利康(AZ：AstraZeneca)跌0.43%，報11108英鎊；該公司的免疫療法未能達成主要目標。