中國國務委員兼外長王毅19日與法國外長柯隆納（Catherine Colonna）舉行視訊會晤。王毅表示，針對新冠疫情進入新階段，中方將不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利，並稱超大規模市場潛力將加快釋放，為各國帶來更大機遇。

據中國外交部網站消息，王毅表示，過去一年，國際形勢變亂交織，地緣緊張局勢上升，世界經濟下行壓力加大。得益於兩國元首戰略引領和雙方共同努力，中法關係經受住了變局、亂局考驗，保持總體穩定，並呈現積極發展勢頭。前不久，中國國家主席習近平與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）總統在峇里島成功會晤，增進了理解與互信，擴大了共識與合作。

王毅指出，中方願與法方密切高層交往，加強規畫設計，增強中法關係的穩定性和可預見性，深化經貿、農業、航空等務實合作，拓展綠色能源、醫藥衛生、科技創新等領域合作潛力，盡早舉行新一輪中法高級別人文交流對話，推動中法全面戰略夥伴關係在新的一年取得更大發展。

王毅說，中方重視法國的歐盟核心大國地位，讚賞法方堅持歐盟戰略自主，願與法方加強戰略溝通，就全球性挑戰、地區熱點問題發出中法聲音，體現中法全面戰略夥伴關係的高水準，為雙方務實合作注入新動力，為中歐關係的健康發展以及世界和地區和平穩定做出中法貢獻。

王毅強調，針對新冠疫情進入新階段，我們將繼續秉持人民至上、生命至上，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。中國經濟前景看好，超大規模市場潛力將加快釋放，為包括法國在內的各國帶來更大機遇。

柯隆納表示，法方願與中方籌備好雙方下階段高層交往，規畫制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係。法方看好並願助力中方推進中國式現代化。法國也經歷了幾波疫情反復，讚賞中方應對疫情新舉措，期待重新啟動法中人文交流，逐步恢復雙方人員正常往來。

柯隆納還說，法方高度評價中方發揮聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第15次會議主席國作用，推動會議取得重大成功，願繼續與中方加強多邊協作，共同應對全球性挑戰。雙方還就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換了看法。