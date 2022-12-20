有著「最美麗歐巴桑」之稱的女星陳美鳳，在演藝圈打滾40多年，有過不少經典影視作品。喜愛和粉絲們互動的她，時常在社群平台上曬出她的美豔照片，近日，她在臉書上更新一張過去扮成「貓女」的造型，酷帥又迷人的模樣讓網看傻。

66歲女星陳美鳳在昨(19)於臉書上曬出去年過年特別節目上的「貓女」裝扮照片。只見照片中的她以一身皮衣皮褲的造型亮相，盤根錯節的雷鬼頭長髮披在胸側，以亮麗眼妝雕琢的魅惑雙眼看著鏡頭瘋狂放電，讓人看得如癡如醉。此外，她也配文指出：「今年鳳鳳會是什麼樣的造型，陪大家過年呢？」釣足網友們的胃口。

貼文一出，吸引不少粉絲們前來朝聖，紛紛留言指出：「身材太好！最辣貓女」、「無與倫比的美麗又性感！」、「氣質美人貌美如花似玉，清純可愛，更是光鲜亮麗的美女。」另外，也有不少星友諸如林佳儀、白家綺、李亮瑾、王思佳等人也在貼文底下回覆，足見陳美鳳的高人氣以及好人緣。

事實上，陳美鳳雖然已經66歲了，身材依舊火辣動人。對此，她曾公開分享保養訣竅，包括飲食重點為清淡，晚餐盡量不吃澱粉。以及有空就做瑜伽伸展、快走和重量訓練，促進新陳代謝。從飲食以及運動雙管齊下的保持自己的優良體態。