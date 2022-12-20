2022卡達世界盃足球賽冠軍戰終於在近日畫下句點，由世界球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷球隊奪冠，讓全球粉絲陷入瘋狂，這也是阿根廷球隊睽違36年再度獲得「大力神杯」，梅西因此被不少阿根廷民眾視為英雄，許多新生爸媽甚至想以梅西的名字給新生兒取名，但沒想到卻遭當地政府立法禁止。而原因曝光後，立即在網路上引發熱烈討論。

根據外國媒體的報導，梅西自出道成為球星以來戰功赫赫，早已成為阿根廷民眾心目中的超級巨星，加上這次在世界盃足球冠軍賽中，率領阿根廷球隊拿下「大力神杯」，更讓不少人將他視為大英雄或是「神一般」的存在，也因此讓許多父母想將新生兒命名為「Messi（梅西）」。但梅西的出生地羅薩里奧（Rosario），卻早在2014年就立法禁止父母給新生兒以「Messi」命名；羅薩里奧當地官員解釋，因為「Messi」在阿根廷是姓氏不是名字，為了避免長期下來造成混亂，所以才會立法禁止。

事實上，除了梅西之外，曾被封為「世紀球王」、「球場上帝」的阿根廷球星迪亞哥馬拉度納（Diego Maradona）也曾因輝煌的戰績，在1980年代紅極一時，當時的他也受到不少父母的青睞，許多新生兒的名字都有「迪亞哥」及「馬拉度納」，也因此造成「馬拉度納」滿街跑的趣事。

另外也有眼尖的網友發現，阿根廷在本屆世足賽獲得「大力神杯」時，梅西抱著獎盃被眾人抬高並高舉獎盃歡呼畫面，疑似是還原當年馬拉度納獲獎時的場景，同樣掀起熱議。

Lionel Messi celebrated in the same way as Diego Maradona 🥹 pic.twitter.com/7uCLO8gxhv — KYSTAR (@KYSTAR) December 18, 2022