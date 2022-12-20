辣模華華和男友私密影片外流後，接連傳出多名網紅身陷風波，如今更是多達7人成為受害女主角，對此，謎片導演圤智雨指出如今已進入危機處理階段，但也點名辣模華華的應變能力是倒數第二名，強調她是「多話害了自己」。

圤智雨表示這次被外流不雅照的7人，分別是華華、希亞、波多野bella、郭鬼鬼、牛奶兒、本壘奈及辜菀允，這些人都進入危機處理階段，並將處理方式分為：否認派、無視派、大方承認派及慌張派，接著指出華華危機處理是倒數第二，在於事件爆發後，慌張到限動連發，並且不斷轉移目標強調男主角並非黑男，這種處理方式反而讓媒體延續報導，甚至連色情網站都看得到，無非是多話害了自己。

圤智雨指出希亞跟牛奶兒選擇無視不回應，因此媒體也未有延續報導，不過對私密影片沒有瘋傳到各網站的牛奶兒而言，算是比較聰明的做法，雖然希亞影片到處都找得到，但對於此事噤聲不回應，讓她受害指數相對沒那麼高，另外波多野bella跟本壘奈則是大方承認，等同第一時間把問題堵死，另外辜菀允雖是經紀人代為發言，雖然回應的中規中矩，但無奈名氣太高，恐擋不住遭瘋傳的局勢。

至於郭鬼鬼的部分，圤智雨向她隔空喊話：「妳針對我是錯的，妳要去針對外流網站，而且妳說以前報警沒用，追查不到也是錯的，因爲原始第一個外流的網站已經被警察單位下了很多照片了，包括妳的照，而這次妳的外流應該是別的論壇被看到而報新聞的」，接著強調自己只是被媒體訪問的專家，回應照片真假也僅是自己看法，無須特別拍片針對他，更撂下狠話：「因爲妳多於的回應，色情網站都看得到妳的那些照片了，妳現在要報警也報不完了，就因爲妳腦怒針對我害到妳自己，影片諷刺很可愛沒錯，但也因此傳播速度更多更遠了」。

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