兵役延長議題從九合一選舉前就是各界關注焦點，但年底將至卻仍沒有結果，行政院長蘇貞昌日前透露，已進入最後整理階段，不過國民黨立法委員賴士葆酸，大家都知道，其實就是在等總統蔡英文點頭。

因兩岸關係持續降低，我兵源是否充足、兵役是否需延長等議題成為各界重視的問題，如美國就多次建議台灣應將兵役延長。日前國防部長邱國正指出，依規定從公告至實施中間還須長達1年的準備時間，因此會把握在12月底前進行公告。

但眼看12月即將過完，兵役延長議題卻遲遲沒有後續，蘇貞昌18日出席「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮時，就被媒體追問相關問題，他則說兵役延長須經過各部會詳細的盤點，並透露已經在最後整理階段，「關於國防、外交、兩岸，這是總統的職權，但基於維護國家主權、保護國人安全，行政院都會全力配合，一有新的做法，會適時向國人報告。」

對此，賴士葆19日在臉書酸，其實大家都知道，蘇貞昌的意思就是在等蔡英文點頭，但她一方面要面對大選慘敗、民進黨支持度大失血的問題，另一方面還要面對美國給予的壓力，「這麼專業的國防問題，又被民進黨把它政治化，對國家是何等的不幸。」