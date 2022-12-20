經營權爭鬥激烈，泰山(1218)昨日再現鉅額配對交易，據傳賣方是泰山前董事長詹岳霖家族，持股轉由市場派龍邦(2514)接手。泰山公司派也不沉默，在報紙刊登廣告直指，龍邦幕後老闆即為國寶集團總裁、殯葬大亨朱國榮是股市大圈仔綁架泰山。泰山今日以平盤開出，雖一度攀高，但仍不敵空方賣壓，晨盤跌幅約2%。

泰山公司派今日刊登廣告指控龍邦幕後老闆朱國榮的各種行為，並指出，2011年開始炒作龍邦，再利用龍邦資金買進泰山，另外，有多起司法起訴案件，例如涉及炒作松崗股票等等，並呼籲司法機關加速審理。

今(20)日早上龍邦對泰山的指控暫時未做出回應。泰山昨(19)日透過鉅額配對交易成交2900張，占泰山股權0.58%，成交金額達9860萬元，據傳賣方是泰山前董事長詹岳霖家族，持股轉由市場派龍邦接手。

龍邦以建設公司上市，母公司龍邦國際興業為產業控股公司，事業版圖包括國寶人壽、福座開發、保勝投資、營造等等，現任的董事長劉偉龍曾任龍巖董事長，幕後老闆是國寶集團總裁、殯葬大亨朱國榮。