禮拜四就是冬至，不少民眾會吃湯圓，象徵秋收冬藏與一年的圓滿豐碩，但市面上販售的湯圓除添加糖之外，還會加入些許油脂，熱量不容小覷，因此，花蓮慈濟醫院營養科以「蔬食列車」為主題，推出「日式豆腐丸子串」，以豆類植物性蛋白將湯圓換成日式丸子串的方式呈現，讓民眾在家吃得營養又安心。

湯圓自古象徵團圓美滿，冬至則代表一年尾聲，由於民間習俗過節人團圓，冬至這天，大家會透過吃湯圓象徵好過冬，卻可能不小心吃下過多的熱量和添加物，因此如何吃得營養健康，是現代人日常精緻飲食中的一大課題。

花蓮慈濟醫院推廣友善素食，應景推出好看又好吃的「日式豆腐丸子」食譜，透過豆腐與黃豆等良好的植物性蛋白，讓民眾在冬至能吃得健康又滿足。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈院營養師陳姿晴表示，湯圓、元宵或大福等食物都是再加工食品，如患有慢性病或特殊疾病的病友，食用前建議先諮詢醫師確定是否能服用，以免造成身體負擔。由於慈院長期推廣的友善素食理念，因此營養科團隊也在冬至前夕推出好看又好吃的「日式豆腐丸子」，透過豆腐與黃豆等良好的植物性蛋白，讓民眾在冬至當天能吃得健康又滿足。

花蓮慈濟醫院營養科在冬至前夕推出「日式豆腐丸子串」，DIY所需材料包括糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖，調色用的紅麴粉和抹茶粉，以及最後撒上調味的黃豆粉、白糖粉。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈院指出，「日式豆腐丸子串」製作所需材料包括，糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖，調色用的紅麴粉和抹茶粉，及最後撒上調味的黃豆粉、白糖粉。

製作過程先將糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖、白糖粉倒入鋼盆內，用手均勻混和成麵糰，過程中完全不需加入水份，待麵糰揉製至完全看不見粉狀物體後，將麵團分切為3等份，取其一麵糰壓扁，以湯匙放上少許紅麴粉或抹茶粉，包起麵糰，並搓揉至顏色均勻，最後製成白、紅、綠3種顏色的麵糰。

接著再將3種麵糰各自捏成每個約10公克的小丸子，丟至煮沸的熱水中煮熟，過程需持續用湯匙攪拌，避免丸子黏到鍋底，直到丸子浮起後撈出，再放入冰水裡，讓丸子口感更加Q彈，最後再把冰鎮過的丸子撈起，串成丸子串擺盤，再把白糖粉和黃豆粉均勻混合，撒在丸子串上，便製作完成。

陳姿晴說，市面上常見的日式糰子，多是以糯米粉混冷水後揉製而成，不同顏色的糰子也往往是加入少量食用色素製作的，而此料理利用嫩豆腐本身的水份將麵團黏合，煮出來的丸子不僅Q彈好消化，還增添豆類蛋白質營養，另外再利用天然的紅麴粉和抹茶粉，讓丸子呈現多彩鮮艷，成分也更天然單純。