NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）於2020年墜機身亡，全世界球迷對此感到震驚外，留給世人無限追思與惋惜，而他的妻子與女兒們依舊努力面對生活，19歲大女兒娜塔莉（Natalia Bryant）因亮麗的外型與高挑身材踏入模特兒界，受到廣大粉絲的祝福。豈料，娜塔莉驚傳被瘋狂粉絲跟蹤，她已經正式申請保護令。

前湖人球星柯比布萊恩的大女兒娜塔莉向洛杉磯當地法院表示，一位名叫坎普（Dwayne Kemp）的男子曾在2年前，也就是娜塔莉亞17歲時試圖聯絡自己，坎普以訊息的方式傳達2人存在戀愛關係，但事實上這只是坎普的幻想，兩人根本素未謀面。

娜塔莉向法官表示，32歲的坎普曾給她發過一封私信，上面有她已故父親科比的照片，並寫道：「感謝他生下了你，希望我們也能生一個『Kobe』」，並畫上一顆紅心，令她毛骨悚然。

Kobe Bryant's 19-year-old daughter is scared, and so is the LAPD ... they say a stalker with a criminal history involving guns has been doing everything he can to find her. https://t.co/c41MPMrGk6 — TMZ (@TMZ) November 22, 2022

所幸的是，娜塔莉亞得到三年保護令，坎普現在必須繼續待在離娜塔莉亞至少200碼遠的地方，包括她的家、工作地點、車、學校和南加州大學的女生聯誼會的房子。與此同時，法院還要求男子在24小時內必須交出他目前擁有的任何武器。據了解，坎普是一名槍支愛好者，他曾經被逮捕，至少被判犯有4項罪行，其中一項涉及槍支。