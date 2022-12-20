新冠肺炎9成是輕症，世界各國經歷與病毒共存階段走向正常生活，但大陸的疫情才剛開始飆升，廣西賀州一名國小四年級女童小萱感染新冠肺炎病逝，母親在女兒走後於班上群組留下一段令人心痛的訊息「不要被新冠騙了」，引起家長共鳴。

陸媒報導，小萱母親12月13日接到老師電話，說小萱狀態不好，便前往學校接女兒，帶去核酸檢測結果為弱陽性，看醫生拿藥後回家隔離。

小萱媽媽表示，隔天14日女兒開始發燒，體溫高達39.5度，吃了退燒藥就降下來，15日小萱身體跟平常一樣，沒什麼太大區別，到了16日小萱開始全身痠痛，就給她吃「布洛芬」止痛藥，17日女兒突意識不清、翻白眼，緊急送醫搶救仍宣告不治。

小萱媽媽指，從女兒染疫到離開僅短短5天，痛失女兒的她在班上群組留下一段訊息，「我在這裡告訴大家不要相信說新冠不嚴重，我已經失去一個女兒了，我希望你們能重視新冠不要被騙了，受著我現在的痛」，這番話引起班上家長們共鳴，不少家長看了十分難過，最後更在網路上發酵，成為大陸近日討論熱烈的一則遺憾消息。