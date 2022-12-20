台中市海派酒店旁的知名電子遊藝場「菲力國王」遭到詹姓槍手持M4A1突擊步槍連開11槍，全案內幕呼之欲出。知情人士透露，引爆點在於一名賭客前往遊藝場賭博，當天手氣太好大賺逾百萬，員工發現後透過內部群組向主管報告，主管當場囑咐要緊盯並更改機台發牌程式，但事後卻有人將此訊息告知程男，引發不滿認為被詐賭，多次在網路上嗆聲，事後該遊藝場就遭到開槍，由於目前槍手仍不願供出幕後主使者，兩者是否有關連，仍待警方釐清。

據了解，該名賭客身分，本身出身台南白河，父親為前民意代表，曾在當地開設酒店，卻因為涉及一起一死一傷槍擊案，父子均遭到判刑。賭客事後北上台中發展，在台中市獨來獨往，但並未與幫派有任何關連，近年來都在東南亞發展，據傳目前人都待在越南。

台中西屯區電子遊藝場18日發生槍擊案，被指幕後有藏鏡人指使。(民眾提供)

知情人士表示，賭客曾在網路上指控，他在遊藝場被詐賭上千萬元有關，還提到業者有意以百萬紅包化解遭其拒絕。

但警方調查後發現，賭客確實有前往菲力國王遊藝場賭博，但是當天卻手氣大手狂賺逾數百萬，但員工發現有異後，立即向主管反映，遊藝場主管也立刻要求員工發牌程式進行損害控管。但事後有員工向賭客偷偷告知此事，引起賭客不滿，質疑店方刻意「剪他」，事後該店及遭到掃射。

詹嫌18日下午在台中開槍作案後，一路開車南下到白河警分局，即向值班警員指定要找1名刑警，並乾脆的告知自己剛在台中開槍犯案，槍彈就在車子上，讓起初受理刑警感到吃驚，現場立刻查扣長槍一把及子彈100發、轎車鑰匙一把、防彈背心。

弔詭的是，賭客因過去在台南有案底，與該名被指名的刑警熟識，這名「指定的刑警」過去在白河警分局偵查隊多年，現已調往台南市刑大，目前是偵辦學甲槍擊案的專案核心成員，他接獲消息趕往白河警分局了解，雖不認識詹姓槍手，但過去的確認識賭客，對方還是「從小看到大的人」。

台中遊藝場槍擊案槍手雖落網卻恐有後續發展，幕後指使者與台南有地緣關係，仍持續透過網路放話，全案雖由台中市警方調查。