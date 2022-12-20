22歲南韓女星金賽綸，9歲出演元斌主演電影《大叔》，小小年紀表現出強大演技能量，而入圍「百想藝術大賞」新人獎肯定，被外界視為「天才童星」，未料今年5月她酒駕肇事逃逸，手上戲劇、廣告代言邀約全丟，本月初還遭經紀公司GOLDMEDALIST宣布約滿不續約，近來檢方結束調查，更直接以《道路交通法》將她「不拘留起訴」，而同行友人也逃不過法律制裁。

金賽綸今年5月中旬在首爾江南區酒駕肇事，不只撞擊到路邊柵欄，還把變電箱撞到移位，導致交通大亂4個小時，附近店家生意也大受影響，警方趕到現場後，原想對她進行酒測，但她僅同意做抽血檢查。一個禮拜後血液報告出爐，肇事的酒精濃度為0.2%，已達必須吊銷駕照的程度，讓她的個人評價跌落谷底。

金賽綸當時在Instagram發出手寫信道歉：「對於這次不光彩的事件，我沒有辯解的餘地，我對自己犯下的錯誤感到失望和羞愧」，並強調會深刻反省、不再犯下相同的錯誤。之後，金賽綸曾被拍到在咖啡廳打工維生的身影，讓粉絲們動起惻隱之心，稱還想給她一次機會，沒想到她之後被爆出生日開趴，還在給朋友的邀請函備註要帶酒，再度受到輿論猛烈批評，連以往力挺的經紀公司GOLDMEDALIST心寒宣布約滿不再續約，如今金賽綸恐怕很難重返演藝圈。

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