19日正值巴西將瑞典紳寶（Saab）JAS-39 NG（巴西編號F-39）的「獅鷲」戰鬥機，加入巴西空軍的作戰序列的這一天，紳寶公司同日宣佈已經與瑞典國防物資管理局（FMV）簽訂合約，預計將升級瑞典現有的JAS 39 C/D型多用途戰鬥機機隊。

Saab JAS 39 Gripen Swedish Air Force. pic.twitter.com/MNRl0gzSuZ — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) June 25, 2020

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）19日報導，這一次的升級合約價值約為35億瑞典克朗（近新台幣103億元），預計將在2023-2029年進行，合約內容包含了瑞典國防物資管理局將在2023年期間為增強獅鷲作戰能力而下的額外選項和要求，不過目前紳寶公司沒有說明在這一次升級計劃要升級多少目前瑞典空軍的獅鷲機隊。。

這次升級還將使JAS39 C/D型和E型之間具有更好的互通性。（Saab）

增強的功能包括一個新版本的富豪（Volvo）RM12發動機以提高飛行性能，一個現代化的航電套件以實現快速的軟體升級，改進的電戰（EW）系統，據瞭解是指紳寶的Arexis套件，以及一個升級的雷達以提高探測和跟蹤範圍，這個雷達是紳寶的PS-05/A雷達的Mk.4版本。據稱，這個衍生型號的探測距離增加了150%，並改善了對低雷達截面（RCS）目標的探測。

紳寶表示，通過對支持系統和數據鏈的升級，這次升級還將使JAS39 C/D型和E型之間具有更好的互通性，互通性（interoperability）是瑞典的一項要求，因為這2種作戰平台都將在瑞典服役多年，總體而言，這些改進將提供獅鷲成為更有效的戰鬥機，以跟上現代威脅的步伐。