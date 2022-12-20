近十年來，全球歷經美國QE退場、頁岩油危機、美中貿易戰及新冠疫情爆發等四次黑天鵝事件，台新投信表示，此四次黑天鵝事件中發現，Fallen Angel債券擁有「價格成長機會」及「票息回收達成高」雙優勢，能夠力抗黑天鵝的衝擊，若危機入市布局美國Fallen Ange指數，持有一年後，皆享有甜蜜報酬。目前全球正面臨通膨及升息黑天鵝侵擾，且美國Fallen Angel債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是危機入市最佳良機。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，就「價格成長機會」優勢來說，Fallen Angel債券因降評，遭市場交易機制被迫出售，引發價格下跌，偏離其應有價值，使得FallenAngel債券浮現價格成長反彈的機會；另外，有別於一般非投資等級債，Fallen Angel債券長期總報酬貢獻中，有相當比例係來自價格報酬；反觀美國非投資等級債，長期總報酬主要係來自票息報酬，而價格報酬反倒呈現明顯負貢獻。據統計，過去十年中，美國Fallen Angel指數不僅有票息正報酬，也有價格正報酬，累計總報酬高達87.6%，遠優於一般美國非投資等級債券的總報酬45%。

李怡慧表示，在「票息回收達成高」優勢方面，美國Fallen Angel指數整體平均信評為BB；反觀美國非投資等級債指數平均信評為B；此外，美國Fallen Angel債券過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％；另一方面，美國 Fallen Angel債券由於長期比一般美國非投資等級債有較低的違約率，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高；因此，長期來看，美國Fallen Angel債券長期票息報酬亦勝出一般美國非投資等級債。