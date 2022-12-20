今晨低溫雖稍回升，但受「輻射冷卻」作用影響，全台各地仍出現個位數低溫。彰化縣消防局第二大隊近日在臉書發文提醒民眾注意保暖，並附上消防小鮮肉裸上身的帥照，讓女網友們嗨喊「需要滅火」，更不忘敲碗要「消防猛男月曆」。

彰化消防局曬「裸身小鮮肉」籲保暖！ 女粉嗨翻喊好熱：要滅火。(翻攝臉書彰化縣消防局第二大隊)

彰化消防局曬「裸身小鮮肉」籲保暖！ 女粉嗨翻喊好熱：要滅火。(翻攝臉書彰化縣消防局第二大隊)

彰化縣消防局第二大隊近日在臉書粉專發文提醒民眾，寒流來襲氣溫驟降，記得保暖，家中長輩或心血管疾病的民眾要多加注意，並附上一張消防小鮮肉的裸上身照片，圖說寫下「氣溫驟降，身材再怎麼好，記得要穿衣服」。

原來這名小鮮肉是在田中消防分隊擔任消防員的呂宗翰（26歲），帥氣的臉蛋配上壯碩的身材讓不少女網友們暴動，嗨翻許願「我要嫁給他…」、「拜託多拍一些他」、「沒有要出月曆嗎？」、「天氣很冷但我的身體很熱需要滅火」、「應該要講一下所在區域，方便愛慕者送飲料」、「他IG是什麼」、「這位真的帥到不要不要的。天冷小心身體、小心用火、小心一氧化碳中毒」。