南投縣長當選人許淑華， 20日公布小內閣名單，副縣長由前水利署長王瑞德擔任，新聞及行政處長蔡明志（立法委員許淑華國會辦公室主任），工務處長簡青松（現地政處長）、地政處長林琦瑜（現新聞及行政處長）、計畫處長 邱紹偉（前南投縣政府機要祕書）。