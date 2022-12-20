準南投縣長許淑華小內閣定案！ 王瑞德任副縣長 10:112022/12/20 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣長當選人許淑華，20日宣布縣府新任人事。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣長當選人許淑華， 20日公布小內閣名單，副縣長由前水利署長王瑞德擔任，新聞及行政處長蔡明志（立法委員許淑華國會辦公室主任），工務處長簡青松（現地政處長）、地政處長林琦瑜（現新聞及行政處長）、計畫處長 邱紹偉（前南投縣政府機要祕書）。 新竹綠營嚇到皮皮剉？羅智強見「這一幕」爽歪2.3萬人暴動 蔣萬安為何找上蔡詩萍？前助理驚爆不為人知內幕 林耕仁落選後在幹嘛？竟連PO這2篇文網友反應跌破眼鏡 #許淑華 #南投縣長 #小內閣 #南投 #王瑞德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投林儒彬辭國民黨縣黨部主委 專心備戰立委補選 16:122022/12/19 政治 南投林儒彬辭國民黨職 備戰立委補選 04:102022/12/20 地方新聞 承諾幫銷罰單求支持 竹縣新埔鎮長當選人遭檢提當選無效 12:362022/12/16 社會 彰縣正副議長爭霸 藍推老將拚連任 04:102022/12/16 地方新聞 楊文科頒發村里長代表當選證書 共拚竹縣30年榮景 14:262022/12/16 政治 爆乳議員當選人找AV女優發雞排謝票 警憂「這件事」加強警戒 14:582022/12/17 政治 彰化5連霸議員涉賄選 羈押禁見獲准 04:102022/12/15 地方新聞 國會助理兼職沒違法 李忠庭無保請回 04:102022/12/17 社會新聞 翻轉桃園醫療 台大醫王明鉅接副市長 04:102022/12/20 政治要聞 升級大眾運輸 銷農產搶訂單 04:102022/12/15 地方新聞 嘉市長選舉黃敏惠獲最高票數 中選會22日公告當選名單 22:472022/12/18 政治 引進活水 弭平世代族群對立 04:102022/12/15 地方新聞 蔣萬安邀阿扁參加就職典禮 最新網路民調太驚人 20:542022/12/17 政治 永和國小特教生運動會 小五生扮志工 04:102022/12/16 地方新聞 台大名醫接任桃園副市長 王明鉅坦言「心情很惶恐」 13:102022/12/19 政治 為何找檢察官當副市長？ 高虹安親曝原因 揭上任後首查這案 12:132022/12/19 政治 高虹安小內閣攻守並重 名嘴讚：向「這些人」秀肌肉宣戰 00:012022/12/20 政治 「公衛文」捲高虹安案 網憶台大13妹 近況一次看 10:182022/12/16 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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