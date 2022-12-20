消息面：

1.美國國會眾議員、眾院中國委員會準主席Mike Gallagher表示，該委員會將聚焦於美國企業在中國所做的投資。稍早前被視為是眾院下任議長的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）宣布，Gallagher將成為中國委員會主席。Gallagher在接受媒體訪問時表示，過去5年，美國國會的審查主要著眼於中國在美國的投資情況；下一階段，國會將聚焦於美國企業與美國退休基金在中國的投資，以了解美國是否過於依賴中國，他並表示新一屆的國會可能對此通過一些具體措施。

Gallagher此前已提出一份聯署法案，將禁止美國聯邦政府人員在公務設備上使用母公司為中國企業的短影片分享平台TikTok（國際版抖音）。Gallagher表示將至少召開一次聽證會，以了解中國政府如何取得TikTok用戶數據。

2.在歷經數個月的協商後，歐盟各國能源部長終於擺平各方歧見，周一同意從明年2月中旬起將歐盟的天然氣價格上限定於每兆瓦時（MWh）180歐元。俄羅斯官媒報導，克里姆林宮發言人Dmitry Peskov表示「此舉已違反市場定價、違背市場流程，俄方不會接受任何給價格制定上限的舉措。」

3.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國12月房市指數為31，較11月（33）下滑，並低於市場預期（34），創下2012年6月以來新低。該指數連跌第12個月，創下1980年代中期以來持續最長的跌勢。

4.周一紐約尾盤美元指數跌0.02%。歐元兌美元漲0.2%，報1.06085美元，盤中一度漲近0.7%。歐洲央行副總裁Luis de Guindos表示，歐央將繼續升50個基點，直至數據顯示通膨正朝著2%目標前進，他並表示迄今央行的行動仍不足以達到該目標。歐洲最大經濟體德國12月商業景氣指數連續第三個月上揚，表現優於市場預期，亦給歐元帶來提振。日本央行將在周二公布貨幣政策決議，在該央行立場可能轉向鷹派的預期帶動下，隔夜日圓一度升值0.69%，報135.75兌每美元，尾盤轉為小跌0.2%。

5.美元走軟，但美國債息上揚，周一紐約期金跌2.5美元或0.1%，收在每盎司1797.7美元，跌破1800美元關卡，盤中最低跌至1793.2美元。

6.周一紐約期油收漲1.21%，為每桶75.19美元，布蘭特期油漲0.98%，收在每桶80美元。中國政府解除嚴格封控的防疫措施後，近來發布了一連串提振景氣的工作要點，以及美國拜登政府開始回補戰略儲油，都為油價帶來支撐。歐盟就天然氣價格上限達成協議，但對油價的影響有限。