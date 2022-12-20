大S（徐熙媛）和汪小菲的婚變風波先前鬧得沸沸揚揚，汪小菲不僅在微博發文槓上S家，還鬧出床墊之亂，引來台灣和韓國電視劇當哏改編。而另一名「最強婆婆」向太（陳嵐）近日直播賣床墊時也跟上熱潮，突然語出驚人說：「是不是離婚也不要拿回來啊！大方一點」，笑翻直播室的粉絲。

向太最近在直播中賣起床墊，除了跟工作人員猛宣傳床墊的優點，更祝福買了床墊的情侶跟夫妻都可以甜蜜長久，不分手離婚，但若不小心離婚，向太開玩笑說要大方一點，不要要回來，引來網友和在場來賓大笑，影片因此被瘋傳。

向太虧若離婚要大方一點，別要回床墊。（圖／翻攝自秒拍）

見此，網友回應：「向太做婆婆方面比張蘭好多了」、「向太對兒媳婦可是真捨得花錢哦」、「向太跟戰蘭打起來應該很精彩」、「真富豪發言，恭喜郭碧婷有個還不錯的婆婆」、「怎麼向太說！汪小菲你們就不敢出聲了」、「向太直播賣的床墊多少錢，汪小菲給大s買的床墊多少錢，汪小菲可以在向太那裡下100單送人都沒問題，能相提並論嗎？而且汪小菲是嫌棄光頭沒有換床墊，是大s自己心虛還回去的，關汪小菲什麼事，誰叫他還了，她扔海裡都可以」。

而向太的兒子向佐和台灣女星郭碧婷結婚3年，先前八卦媒體爆出向佐跟一女過從甚密，向太第一時間替兒子解釋兩人只是在談公事，沒有曖昧關係，外界好奇郭碧婷結婚已久怎麼沒到北京跟老公住，向太也幫忙說話：「碧婷信任台灣的婦科醫生，三月底回去六月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗」，甚至還點讚網友回應稱讚郭碧婷「有錢，有兒女，有通情達理的公婆，臭老公遠離，日子太滋潤了」，十分力挺兒媳。