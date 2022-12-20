大甲鐵砧山劍井登山步道。（台中市政府提供）.

大甲鐵砧山聞名的雕塑公園。（台中市政府提供）

大甲鐵砧山旅客服務中心及星光露營場周邊設施OT案，今年11月份成功與威遠企業股份有限公司完成委外簽約。中市府觀旅局表示，近年市府積極爭取經費、提升招商誘因，持續檢討及調整鐵砧山風景特定區招商範圍，盼委由具創意且有經營實績的民間團隊管理，為復甦疫後觀光注入新動能。

觀旅局指出，市府委外營運範圍，自12月中旬點交給民間機構負責營運管理後，將進行3到4個月裝修期，預計於明年3、4月份開幕營運；未來正式對外營運後，大甲鐵砧山旅服中心將維持i-center旅遊服務、公廁及停車場功能，更以「親子與家庭」為服務核心，導入特色餐飲與寵物友善空間服務。

觀旅局表示，民間機構將建立特色露營場域、烤肉區，辦理文化生態導覽及主題創意市集等，活化再利用既有設施，提供多面向使用機能，吸引更多遊客前來；另裝修期間仍會保持基本服務機能，包含旅服中心櫃檯諮詢服務、公廁及停車場開放使用等，民眾行經封閉裝修區域時，務必留意自身安全。

觀旅局說，促參案件的核心精神為公私協力，創造民眾、企業與政府三贏局面，鐵砧山旅服中心未來將帶給民眾更便利的服務，觀旅局將督促並協助民間機構有效活化公共建設，提升委外營運整體效益；提供旅遊便利性，創造更大觀光亮點，帶動地方觀光產業。

觀旅局推薦遊客，日後可來走訪鐵砧山雕塑公園及劍井步道、使用遊憩設施及體健設施，還可安排用餐、預約來場不一樣的特色露營，或逛逛主題創意市集等，為旅遊傳統「中部八景」之一的鐵砧山，留下美好的回憶。