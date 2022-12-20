擁有F級好身材的網紅泥泥學姊在IG上擁有180萬追蹤，而她時常cosplay許多動漫角色，如今世足賽正夯，就有粉絲希望她可以穿上阿根廷球衣，而她也以「低成本」手作一件梅西球衣，但擁有好身材的她險些將球衣撐爆。

網紅泥泥學姊昨日在IG上分享她手作「梅西球衣」的過程，當中可見她利用台灣藍白相間的防水帆布作為衣服，再用裁縫機縫製，最後用黑色膠帶貼出梅西的名字及背號，不過當她穿上後，由於上圍過於豐滿害她球衣胸口部分差點被撐爆，然而，貼文曝光也引起粉絲暴動「能撐破帆布的也只有妳了」、「梅西的10號都被你掰彎了」、「全球限量一件的防風防雨款」、「妳太強了～縫那麼好」、「太厲害了這樣也想得到」。

除此之外，她在世足冠軍賽，法國落後阿根廷時發出祭品文「如果法國扳平，我就把這10號變不見！」沒想到貼文一出沒多久，法國就在97秒內連進2球追平，而她也果斷將球衣改造成比基尼穿上，露出驚人F級曲線，讓粉絲大吃冰淇淋，而也有粉絲問到衣服材質穿起來「不會刺刺的嗎」，泥泥學姊則回覆「刺刺的是不會，但繃繃的是真的！」

事實上，泥泥學姊先前曾上小S節目透露胸大的缺點，其中她表示，在穿一件「胖丁」圖案的上衣時，由於上圍過於豐滿導致「胖丁」的眼睛被擠壓，看起來超生氣，更讓小S笑虧「牠（胖丁）在瞪我」。