It wasn’t a virus, the French team clearly got deliberately poisoned. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022

本屆法國隊多名球員出現水土不服的感冒症狀，英國名嘴摩根（Piers Morgan）直指「這不是病毒，法國隊是被人故意下毒的。」這句推文可想而知引來許多爭議，摩根說得煞有其事卻拿不出任何證據，他身為英國人反而還幫著法國隊說話，顯然是因為他與葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）是好友，所以處處針對C羅的勁敵梅西（Lionel Messi）。

梅西在阿根廷戰勝荷蘭之後公開批評裁判，還罵荷蘭球員「看什麼看，笨蛋！」摩根當時就感嘆「如果是C羅做相同的事，媒體肯定緊追不放。」

事實上質疑國際足總FIFA偏袒阿根廷的也遠不只摩根一人，葡萄牙8強戰敗給摩洛哥之後，後衛佩佩（Pepe）表示：「我們無法接受一位阿根廷裁判來吹判我們的比賽。從今天的比賽看來，他們可以提前頒獎給阿根廷了。」

佩佩譏諷FIFA已經把冠軍內定給阿根廷。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）確實說過「像梅西這樣的球員，如果退休前沒有拿過世足冠軍，那是不公不義的。」加上梅西怒批裁判之後，受罰的居然是裁判（遭FIFA禁止出賽），當然也令一些球迷質疑FIFA是不是太寵梅西了。

世足最有名的陰謀論當屬1998年決賽，巴西對戰地主法國，巴西前鋒「外星人」羅納多（Ronaldo Nazario）賽前身體不適，一度被撤下先發名單，比賽中也宛如遊魂。法國最終3比0大勝，有部分球迷堅信這是法國隊或歐洲人做的手腳。