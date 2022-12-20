2022卡達世足球賽，於昨(12/19)日，在球迷的熱情、球員的熱血中，熱烈完賽。今年台灣雖未派球隊參加，但卻以實際行動參與此次的賽事！這次的32強球衣，其贊助廠商及隊數大致為：NIKE有12隊、ADIDAS有6隊而PUMA也有6隊。其中，NIKE及ADIDAS均採用台灣紡織大廠所提供之「寶特瓶回收環保紗」製作的球衣，比例達6成。尤其值得一提的是，今年世足最後4強中之冠、亞、季軍球衣，也都穿著台灣環保紗的球衣！

雖然全球經濟因高通膨而面臨衰退風險，但從賽前已完成的訂單來看，這次市況仍不錯，賽後球迷衣商機預計可帶來新一波訂單；值得一提，今年最後的冠、亞、季軍球衣品牌包括ADIDAS、NIKE都是台廠提供的環保紗，品牌行銷力將助攻後續的長尾效應。

今年世足賽參賽的國家隊伍中，德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時和威爾斯等9支隊伍的球衣，委託台廠製造，包括遠東新(1402)、新纖(1409)、富順纖維、綿春紡織、旭寬、儒鴻(1476)、飛燕等。

台灣「寶特瓶回收環保紗」又一「隱形冠軍」當之無愧！使用寶特瓶再生來製成環保紗，回收的寶特瓶經過多重步驟處理後，會變成乾淨的PET碎片，最後經由加工廠分解、重新聚合和高溫熔融，就可以變成回收聚酯，而利用這些回收聚酯再製成的環保再生纖維，就可以製作成的服飾用紗。

台灣寶特瓶回收率高達95%，居全球之冠，新纖採用環保原料的特殊聚酯纖維Shin Sigma，目前已來到3.0版。新纖專利技術Shin Sigma 3.0紗線結構特殊，可滿足品牌對球衣吸濕排汗、快速散熱、質量輕、防透視及環保低碳排等5項需求；此外，在Shin Sigma 3.0具備的機能中，最讓新纖最引以為傲的就是防透視、防扯破的功能。