經濟衰退疑慮揮之不去，美股昨夜連四黑，惟美股期指今早走多。台股昨在台積電續弱、三大法人續賣超183.79億元之下，丟失14500關；今日開低後雖一度翻紅，但載板三雄遭空頭重砲猛轟，加上台積電(2330)、大立光(3008)等電子主帥欲振乏力，多空再陷激戰，14400關宣告失守，盤面由鋼鐵、航運、電器、食品等少數傳產類股撐場。

分析師說，台股今日開低震盪，新台幣也稍見回貶，電子資金比重回溫、生技資金漸漸退潮，現在外資還在放假，半年線具支撐，指數持續在低檔做整理，上漲空間不大。投信作帳行情將會進行結帳，但集團作帳將會延續到首季，還有紅包行情，中期來看台股還是具有動能。

盤面上，台積電多空在平盤附近攻防；鴻海(2317)及聯發科(2454)紛紛下跌；欣興將展開更保守的操作，今日股價重挫9%，摜破季線、南電(8046)、景碩(3189)跌幅在4~5%不等；搶藥題材暫時退燒，生醫族群中的松瑞(4167)、強生(4747)、南光(1752)等跌幅在5~6%不等；航運族群買單拉高，中航(2612)、新興(2605)、萬海(2615)等紛紛揚升，漲幅在3.5~5.5%不等。

安聯投信台股團隊表示，近日反映聯準會降息相關言論、打擊通膨決心等都低於市場預期，加上美股拉回影響，台股走勢疲軟。不過儘管是況受利率政策較市場略為悲觀影響，但其實從包括中國經濟有望解封、三到六個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，最壞狀況都已在市場預期當中，不確定性也逐步落地。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，根據團隊長期追蹤的250檔企業來看，企業獲利年增率低點仍預估落在2023年第一季，之後便有望逐季改善。相較於今年修正的本益比，明年應會是每股獲利變化，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，屆時選股可能會成為影響全年表現的關鍵點。建議可留意具穩定現金流及強勁基本面者；同時可隨時留意增加對股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股。