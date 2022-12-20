本土天團「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）與嬌妻Grace結婚10年，育有可愛的2女1子，近日他與藝人白家綺即將共同主持跨年晚會，回想2年前的跨年夜表示：「瓜哥跟浩子去彩排而已，我腎結石躺在家裡，當天相當痛，上廁所發現有血尿嚇一跳，趕快就醫檢查，目前則與它共存。」

阿翔提到自己以前喝水喝太少，卻很愛喝紅茶，從兩年前腎結石後，現在已經學到教訓，每天都補充記得水分，但有時還是會偷懶，不過跟以往比起來，喝水量已經比以前多很多了，但是冬天不容易流汗，所以沒辦法常跑廁所。詢問阿翔目前腎結石的狀況，他坦言：「應該還是有，但它有變小，我與它和平共處，沒復發就沒去理它，打算過完年要去全身健檢。」

談起腎結石發作，阿翔回憶當天，「超級痛！上廁所有血尿，我看到畫面嚇一跳去檢查，就醫發現有0.6、0.7公分的結石，馬上安排震碎手術，複檢時還有0.3公分，但起碼有變小。」醫生則吩咐阿翔，「要多喝水、吃藥，看能否自動排出來。」