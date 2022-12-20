台北市立法委員第3選區補選候選人吳怡農今（20）日舉辦「韌性社會 強化消防救災能量」的記者會，點出各地方政府長期面臨消防人力不足，以及裝備車輛老舊的問題，中央應擔起主導責任，編列專案預算，加速消防人力的增補，以及消防車輛的汰換。

吳怡農表示，消防雖屬地方自治事項， 但消防人員是「韌性社會」最重要的骨幹， 消防救災能量的整備，更是強化國家安全的一環， 不能全由地方政府負擔。 中央應主導消防救災能量的整備，編列專案預算， 加速消防人力的增補，以及消防車輛的汰換。

吳怡農說，依據2022年4月的資料，台灣消防人員編制員額為1萬9808人，預算員額1萬7259人，實際員額1萬6313人，消防人口服務比為1：1423。其中台北市1：1352、新北市1：1610、桃園市1：1373、台中市1：1637、台南市1：1573、高雄市1：1760。相較美國 1：500、日本1：700、新加坡：1： 900，台灣 1：1423的服務人口比，其實是消防人員過勞的服務比。

吳怡農指出，中央對消防人力短缺有提出對策，有設定具體目標，以2019年起請各直轄市、縣市政府以5年增補3000人為目標，全國消防人員「服務人口數比」於2023年達1：1300，2028年達1：1100。

另外，依據消防署的統計，至 108 年底全國車齡 20 年以上消防車計有 97 輛，雲梯消防車35輛(36.08％)最多、其次為水箱25輛(25.77％)。中央提出「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」(2020年至 2022 年)執行，補助 12 .24億元，汰換老舊消防車79輛(66輛車齡20年以上，補助獎勵13輛車齡15年至19 年)。但行政院特別強調該計畫為額外挹注經費加速汰換，其他老舊消防車輛仍需要由各地方政府編列預算汰換。

吳怡農認為，中央以消防為地方自治事項，地方政府應自行籌措經費增加消防人力及汰換裝備車輛，但地方政府財政確實有困難，或地方首長不重視，讓台灣消防人力嚴重短缺，消防救災裝備與車輛嚴重老舊的問題一拖再拖，已經演變嚴重的國安問題。

吳怡農強調，消防救災能量的整備，不只是地方事務，更是建立韌性社會最重要的基礎工作，也是強化國家安全重要的一環。中央應負起主導的責任，有系統的強化消防人力支援中程計畫，每年按照比例獎勵、補助地方政府增加消防人力。

他說，編列專案預算，加速車輛、裝備的汰換，並整合地方消防局資源，籌建「國家搜救及救護隊系統 National SAR ＆ EMS System NSREMS」， 透過提升搜救及救護能量中程計畫， 補助地方消防局，整合出跨縣市、符合聯合國及美國認證標準之各區域重級搜救級救護隊， 在國內發生重大災害或支援國際人道援助任務時，政府統一調度。