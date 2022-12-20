日經新聞（Nikkei）於20日報導，日本2023至2024新年度財年政府預算，提案金額可能高達114兆日圓，約0.83兆億美元。為了要籌資，日本政府也可能會發行至少35兆日圓等值公債。

16日，日本財務大臣鈴木俊一曾表示，必須在2025年4月開始的財年政府支出中，以基本預算盈餘為達成目標。事實上，日本逐年增加的國防支出，已讓孱弱的財政結構有更加惡化之虞。

日相岸田文雄已決定在5年內，將每年度國防支出翻倍，並推升至GDP的2%左右。專家學者認為，在日本社福預算膨脹之下，已讓財政相當緊繃，現在為了要跟解放軍抗衡，竟然把軍武花費大增至歷史新高。

日本政府債台高築舉世聞名，這個全球第3大經濟體，背負的債務是已開發國家中最多的，也高達自己5兆美元GDP的兩倍之多。另外，在祭出幾輪新冠疫情刺激方案後，財政支出已追加至原規劃的1.4倍之多。

日本政府預定最快將在23日推出這項破天荒的預算草案，計畫在明年初提交給國會，若一切順利的話，可望從2023年4月1日開始的新財年實施。在預算一年比一年還要高之下，日本還想在期限內達到基本預算盈餘，外界也感到無比質疑。