辣模辛尤里以傲人H罩杯及大膽穿衣風格聞名，近來到日本工作兼旅行的她，更是不改大膽作風，在公開場合照樣面不改色露出圓弧曲線，昨(19日)更曬出站在東京街頭，穿著長袍睡衣露出傲人弧線的影片，火辣的魔鬼身材讓人看的鼻血直流。

辛尤里在臉書曬出短短11秒的影片，接著表示：「在日本，我不怕冷，夜裏玩瘋了我」，影片中只見她穿著綠色長袍睡衣站在東京街頭，大方露出半截傲人弧線，並且遊走在隨時會走光的邊緣，接著對著鏡頭做出撩人POSE，下半身則是露出一雙修長美腿，只見微抬的右腳見鏡頭靠近馬上變換站姿，若動作稍慢恐讓神秘領域走光，火辣程度讓人無法將視線從她身上移開。

對此，網友紛紛留言：「辣妹沒有冬天的意思嗎」、「若隱若現的...好誘人..」、「怎麼不乾脆在日本出道」、「女神我给妳愛的抱抱」、「台灣小孩不怕冷啦 」、「知道玩得很瘋~也看到很開心的你」、「辣妹沒有冬天 冷冷的一樣美」、「不怕冷肯定有秘訣」。

辛尤里隨後加碼補上一張養眼照，只見她上半身赤裸側坐在地上，一對傲人弧線清晰可見，雖然用左腳擋住重點部位避免走光，但更加讓人充滿遐想空間，接著對著鏡頭露出無辜眼神，短短時間就吸引上千人按讚朝聖，相當懂得掌握流量密碼，難怪人氣始終居高不下。