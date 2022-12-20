知名男星霍建華，憑著帥氣外貌與自然的演技受到矚目，2004年將事業重心移往大陸後，他憑著《笑傲江湖》、《花千骨》、《女醫·明妃傳》及《如懿傳》等熱播夯劇站上戲劇一哥的地位。私底下的他雖相當低調，但遇到粉絲他仍來者不拒，日前便有網友曬出在路上巧遇霍建華時的合影，沒想到釣出其他網友也貼出類似的照片，意外引發熱烈討論。

有網友日前在網路上曬出在餐廳巧遇霍建華時的合照，照片中只見霍建華頭戴黑色棒球帽、身穿黑色T恤，打扮十分輕便拿著粉絲的手機，露出微笑與其自拍。沒想到網友看到後卻紛紛表示「路透分不清時間系列」、「哈哈華哥十年如一日的穿著」、「……怎麼感覺這套衣服似曾相識」、「又是熟悉的配方」、「熟悉的穿搭」。

有粉絲在網路上曬出與霍建華合影的照片。（圖／微博@霍建華貼吧）

接著，網路上也出現多張霍建華與眾粉絲的各種合照，只見霍建華同樣頭戴黑色棒球帽與黑色T恤，就連表情都一樣的與眾人合影，讓原PO忍不住吐槽「不變的Pose和表情，盡職的人形合影立板」，網友看到後也紛紛表示「哥的合照基本都這個角度」、「合影立板」、「瘦了好多，複製黏貼」、「還是那麼帥」、「被迫營業」、「笑死，他看起來皮笑肉不笑」、「怎麼最近都是一個姿勢」、「笑瘋」、「華哥就是一號表情複製貼上」。