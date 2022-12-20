看好未來國內露營旅遊市場與新型態宴會，雲品國際旗下「君品Collection」宴會平台與富豪租車結盟，以飯店旅館結合移動車輛的概念成立了「VANTEL」新品牌後，現在加上桂冠食品快食尚與婚禮企劃服務，首次推出每套24,999元的移動式「婚旅車（WUV, Wedding Utility Vehicle）」婚宴方案，提供三輛VANTEL露營車與一頂帳篷、10人份的桂冠快食尚一泊二食饗宴與婚禮諮詢，前50組下訂還可享早鳥優惠價19,999元，能夠兼具網美露營以及沉浸式宴會二項特點，使宴會服務走進革命性的創新。

雲品國際總經理丁原偉表示，疫情二年多以來，有許多年輕新人選擇只登記而未辦婚宴，君品Collection特別運用「VANTEL」新事業體的露營車，以小眾族群、網美拍照與旅行體驗等三大元素，提供這群年輕新人一個全新的成婚方案，以旅行體驗為主、婚禮為輔的概念，把休旅車（SUV）轉型、包裝為全新的「婚旅車（WUV, Wedding Utility Vehicle）」方案，讓旅行不再只是旅行，婚宴也不再只是婚宴，而是一場流動的饗宴。

雲品國際所推出的「婚旅車（WUV）」婚宴方案結合了旅行與網美拍照的元素，所提供的服務包括三輛VANTEL露營車與一頂四人網美帳篷以及10人份的桂冠快食尚料理晚宴和翌日早餐，自即日起受理預訂，一場創新的「婚旅車（WUV）」10人婚宴原價33,000元，優惠價僅需24,999元起，前50組下訂還可享早鳥優惠19,999元，等同於五星級飯店一桌10人的單桌桌價，邀請8～10位至親好友同行，也能夠簡約而隆重地成婚。

此外，為符合現今年輕族群在露營中追求快食尚的消費取向，君品Collection的「婚旅車（WUV）」方案，以快食尚的美味便利、優質蛋白、足量膳食纖維，充分加熱即可食用等特性，導入了桂冠食品的韓式部隊鍋、東北酸白鍋、省時百搭好料包與金馬火鍋組等鍋物料理，搭配起司海鮮飯、鮭魚炒飯、泰式打拋風味豬肉飯、松露野菇奶油義大利麵與清炒蒜香雞肉義大利麵等主食，搭配了配料、甜點等多道完整料理饗宴，以及翌日早餐的百搭派餅、暖胃營養湯品與每日一堅果系列等食品，不論在夕陽西下的午後宴會，或是滿天星斗下的私密婚禮晚宴，皆能透過「VANTEL」露營車中的爐具配件輕鬆自理烹調，30分鐘之內10人份的豪華行動饗宴即可輕鬆上桌。

目前的VANTEL露營車的租用率大約有70％，雲品觀察消費者在使用上多為閨蜜、好友出遊、聚餐或作為婚紗拍攝的道具，甚至已經有消費者拿露營車當作結婚的禮車，雲品也觀察到婚宴消費從傳統的室內宴會廳轉變到戶外婚禮，再變革到獨特的風格場域，還有部分延伸到海外婚禮與秘密婚旅中，因此透過「婚旅車（WUV）」方案將能夠提供新人們與親友們一邊旅行一邊辦理婚宴的全新選擇。

VANTEL並結合君品Collection企畫的優勢也提供了專業的旅遊、宴會規劃諮詢，整合露營場地的資源及特色，打造出「婚旅車（WUV）」，像是結合宜蘭南澳的漢本海灘、台東延平紅葉谷綠能溫泉園區等地，都能夠作為協力場地，為宴會產業開創出新的局面。依照不同場域的先天條件形塑出不同的空間氛圍，運用露營車打造露營與沉浸式宴會，讓參與的賓客可以沉浸在露營氛圍的宴會中，完成一生一次的終身大事。