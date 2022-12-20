5年前制定實施的《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，扣除退休公職在救國團等社團任職年資，追討多領的退休金；憲法法庭20日開庭審理釋憲案，救國團的律師鄭斐文說，該條例追償近70年，比死刑的追溯期更長，不符合轉型正義之目的，只是製造社會對立與仇恨。

出庭提供法律意見的專家學者中，陳清秀教授激動地說，認為當年救國團及救災總會或國民黨，受政府委託執行任務，為國家做出重大貢獻的人，現在有需要窮追猛打嗎？該條例的立法太荒謬了，是立法權的濫用，是懲罰良善的公務員，不要掛著轉型正義濫行立法，請大法官宣告該條例違憲。

黃錦堂教授主張違反平等原則，且救國團要連帶返還責任過於嚴厲；李惠宗教授認為行使國家權力必須要有實質正當性，該條例除了針對社團專職人員的年資合併計算規定有違憲爭議外，其他的條文都沒有違憲。張嘉尹教授認為，該條例符合憲法對於個案立法的規定，且是法律不溯及原則的「例外」規定，但行使期間對於時效沒有規定這部分違憲。

聲請人台北高等行政法院法官李明益指出，救國團之前一直屬於國防部，年資採計是給付行政，當年年資合計有其合法性，《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》要求扣除是違反法律不溯及原則，且退離給與會調降也會被追繳，救國團也要連帶返還侵害財產權；當事人離開救國團是否會轉公職也不是能控制，救國團為何要連帶返還，違反不當聯結禁止原則。

主管機關銓敘部主張，該條例是回復威權時期不法秩序，建立政黨公平競爭環境，健全民主政治並落實轉型正義，屬重大公共利益、合憲；訴訟代理人林明昕教授認為，該條例是為了匡正黨國體制，維護公務員制度，該條例溯及既往有重大公益性可以被允許，且例如救國團因合併年資免除自行支出退職金，當然可以要求連帶返還。

蔡政府2016年全面執政，隔年立院在民進黨絕對多數席次下，設立專法規定，退休公職擔任國民黨、救國團、童子軍總會等社團的年資須扣除，追繳溢領的退休金，且國民黨或救國團等社團須「連帶」返還。8件爭訟案的承審法官認為，條例有違憲之虞，裁定停審、聲請釋憲，憲法法庭20日開庭辯論。