成功大學生物醫學工程學系鄭友仁講座教授（中）找出植物性潤滑油配方。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學鄭友仁講座教授發表最新研究登上《今日應用材料》封面故事。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

「中式鐵鍋利用加熱鍋底的植物油形成不沾鍋薄膜，為何不能透過植物油為基底，調配機械用的潤滑油？」成功大學生物醫學工程學系鄭友仁講座教授研究團隊，3年前與中鋼合作，經不斷實驗找到植物油不易氧化配方，未來盼以植物潤滑油取代具高汙染性的礦物油與合成油。

如何開發具環保價值的綠能產品是 2050 淨零排放重要課題之一，鄭友仁講座教授研究團隊以植物光合作用進行碳捕存為發想，轉換成具自我修復能力的磨潤膜技術（Featured as the cover story of this issue）也登上「Applied Materials Today（今日應用材料）」封面故事。

鄭友仁投入相關研究數十年，早期以類石墨烯層狀結構的鍍層提升潤滑性能，減少使用礦物基潤滑油，也協助國內刀具鍍層廠誠豐公司及元鑽智能公司，成功打入環保法規日趨嚴苛的歐洲市場。3 年前與中鋼合作，發現業者雖為了環保而部分使用植物性潤滑油，但植物油易氧化，於是希望開發出純天然、性能優異的植物性潤滑油。

他從東方傳統烹飪方式汲取靈感，找到植物油不易氧化的配方，開發出智能綠色油配方，性能優於市面上礦物油，盼能翻轉植物油市場，目前也與醫材公司洽談合作，期能開發出不含毒性，食品、醫療等級的潤滑油。鄭友仁說，已有奧地利公司接洽開發相關產品，希望能成為兼具環境相容性與減碳的關鍵技術，同時取代主導潤滑市場的高汙染高碳排礦物油，朝 2050 淨零排放邁進。

鄭友仁受「養鍋」做法啟發，經奈米量測技術，觀察在不同溫度、壓力下的磨潤性能與化學組成變化，找出以植物油為基底，轉化為具低摩擦力及高抗磨耗性能的磨潤膜路徑，中鋼也協助評估摩擦性能，未來盼能量產出低碳排的節能環保植物潤滑油，取代目前使用的高汙染礦物油與合成油。

鄭友仁說明，古埃及人早就知道使用動物油來潤滑馬車的車軸，應用植物潤滑性來搬運大理石，這也成為建造金字塔的關鍵。惟隨著石油的大量開發及添加劑的使用，石油基的潤滑油在20世紀成為潤滑市場主流，然而，礦物油及提高其性能的添加劑不僅造成環境破壞，也對人體健康具有潛在的影響，因此，歐盟國家有不少針對食品和食品接觸材料中礦物油的管控。