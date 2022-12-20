致用高中與勤益科大力推企業產學合作專班，今天進行廠商說明暨實習媒合會，藉此嘉惠學子升學、就業一條龍。（致用高中提供）

致用高中與勤益科大力推企業產學合作專班，今天進行廠商說明暨實習媒合會，藉此嘉惠學子升學、就業一條龍。（致用高中提供）

大甲區致用高中與國立勤益科技大學，結合中部優質8家企業培育人才產學攜手合作，對就讀機械科、汽車科、電子科、資訊科高三學生規畫升學就學「一條龍」；致用學生前進國立科大就讀，又可到優質企業上班工作，讓學生贏在未來升學與就業的起跑點上。

致用高中校長陳添旺表示，今天上午9時，點配合教育部力推產學攜手合作計畫，結合國立勤益科大資訊管理系及中部地區知名優質精密機械產業，光電、汽車電子等企業產學攜手合作，辦理「智慧產業資訊應用專班」；讓國立科大及企業一同投入培育人才行列。

陳添旺指出，產學合作的廠商，包括上銀科技、車王電子、勝源機械、睦茗精密齒輪、鉅鋼機械、鼎仕精密、橋椿金屬、曜凌光電等知名企業；辦理高三學生企業媒合就學就業招生說明會，學生詢問度高場面十分熱烈，特別為學生未來升學、就業締造雙贏。

致用高中為高三應屆畢業生，提供一邊可繼續升學就讀國立科大，一邊可到優質企業上班，升學就業同時可兼顧，更可解決經濟弱勢學生升學就業需求，創造學校產業與人才培育的多贏效果。讓就讀高中應屆畢業生升學就業一條龍，家長更放心將國中應屆畢業生送到致用高中就讀，完成高中三年加大學四年的生涯發展規畫。

國立勤益科大資訊管理系主任黃俊明表示，為培養企業所需的技術人才，「智慧產業資訊應用專班」開設相關課程，以致力於產業數位轉型的智慧化，例如設計與產業製造、機電整合與自動化、大數據、物聯網、人工智慧、智慧機械等相關課程。

就學修業四年，不僅可取得國立科技大學的學士學歷，同時擁有四年工作薪資及資歷。上班時間周一至周五白天上班；上課時間周間2至3天晚上、周六整天上課，相較於一般職場新鮮人更具競爭優勢。