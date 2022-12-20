行政院會日前通過選罷法「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，時代力量立法院黨團20日強調排黑條款不是萬靈藥，且該草案實際效果不彰、違法憲法比例、平等原則，可說是「假排黑條款真轉移焦點」，未來會參考國外案例，並將選舉公報應登載前科等訴求納入黨團版本中，全力阻斷黑金政治。

立委陳椒華指出，公開透明是青年政治基礎，過去雖有媒體報導議員、候選人黑金背景，或民間團體以網站方式，卻因觸及率低，國人無法充分接受相關資訊。黨團主張，政府選務機關應將涉及黑金或犯罪資歷候選人的相關紀錄，明確登載於選舉公報上，彰顯公報傳遞核心宗旨和實質意義。

陳椒華說，當前食品標示不清會違反商品標示法、食品衛生管理法，廣告不實也可循消費者保護法或公平交易法來尋求救濟，但選民在資訊不對稱的情況下，難以了解候選人犯罪背景，無奈選錯沒辦法將票收回，黨團認為應藉此落實選舉知情權。

立委王婉諭表示，黑金政治之所以難以改變，在於黑金勢力與政黨或政治人物的關係，並不止於表層合作或提名，很多地方勢力找背景乾淨的親信或親人參選，或是直接找上當選者，透過影響力來滲透政治運作，因此即便修法通過，也只是阻止黑金勢力在「名目上」參與競選，無法真正杜絕黑金勢力透過代理人、白手套。

她擔心，所謂的候選人最後只會淪為魁儡，讓這些黑金可以躲在背後繼續操縱。因此，這樣的規定也可能輕易被規避、無法執行，變得一點用都沒有。

王婉諭舉例，組織犯罪條例規定「各類公職人員選舉，政黨所推薦之候選人，於登記為候選人之日起5年內，經法院判決犯本條例之罪確定者，每有1名，處該政黨新臺幣1000萬元以上5000萬元以下之罰鍰。」，但10年下來中選會一件都沒罰，可見即使修法通過政府也可能不敢執行，顯見此次修法也只是打假球。

黨團總召邱顯智認為，以行政院的版本為例，只要涉及黑、毒、槍、洗錢、貪污或國安法等有罪確定，無論情節輕重，或是犯罪樣態差異，也不論免刑或緩刑，一律剝奪終身參選公職的權利，此舉恐無法通過憲法比例原則和平等原則的檢驗。

邱顯智認為，不讓上述類型參選，不表示能排除黑金政治，黑道只要透過代理人和白手套，私下利益輸送，照樣可以影響政治。在法律能達到的效果非常有限的情況下，卻不分青紅皂白一律終身剝奪被選舉權，顯然不符合比例原則，且不論犯罪輕重，不論是持有手槍或空氣槍一律終身不得參選，也違反法律的平等原則。

此外，邱顯智提到，經濟犯罪、性犯罪、環境犯罪等犯罪樣態雖不在黑、金、槍、毒的範圍內，也是黑道可能出現的犯罪類型，卻不用被剝奪被選舉權，行政院的版本也沒有交代具體理由，顯然無法說服人，而台灣常參考的美、歐、日等國家，都沒有不分案件輕重與類型一律終身禁止參選的案例，原則都是暫時性禁止。

邱顯智期盼，政府不該轉移民眾焦點、紓解社會壓力，急忙推出有高度違憲疑慮的法案，丟出問題一大堆的煙霧彈，最後不了了之。他強調，排黑條款不是萬靈藥，如何強化透明政治，對於公職人員操守行為的法律規範、處理黑金的來源，都需認真面對，未來納入國外案例推出黨團修法版本，努力遏止黑金。