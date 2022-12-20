美國商務部本月15日將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，旨在擴大對中國半導體業的打擊。根據供應鏈消息指出，美國可能進一步針對供應商祭出限制，「美國技術含量」將是檢視重點，而在美國重重限制下，供應商可能無法供應7奈米或12奈米製程的控制晶片給長江存儲，長江存儲首款232層3D NAND量產恐面臨考驗。

DIGITIMES報導，業者透露，接下來美國政府可能公告對供應商出口的限制細節，幾乎所有供應商都擔心遭到波及，因為各別零組件的美國技術含量將是未來限制供應的重點，包括製造地技術源位於美國、IP或關鍵核心設計等，這些技術含量的細節都將被檢視。

相關供應鏈警告，美國把長江存儲列入貿易黑名單，將衝擊長江存儲在高層數堆疊技術的升級之路，受限關鍵零組件中斷，即使長江存儲3D NAND仍可維持正常出貨，但將無法發展高速傳輸SSD應用，並導致原有供應鏈面臨大洗牌。

根據加拿大半導體分析與IP服務機構TechInsights先前報告，長江存儲首款232層3D NAND Flash產品成功量產，品名為X3-9070，已被海康威視CC700 2TB SSD固態硬碟採用。但供應鏈表示，實際測試後發現良率並沒有穩定到能夠量產，目前僅能提供少量產品給客戶測試，而且未來長江存儲232層量產恐面臨巧婦難為無米之炊的困境。

研究機構集邦（TrendForce）則認為，未來長江存儲可能被迫放棄3D快閃記憶體業務，退回生產2D快閃記憶體，甚至轉型為成熟製程邏輯IC供應商。另根據南華早報報導，半導體研究機構TechInsights副董事長G. Dan Hutcheson表示，長江存儲被列入黑名單，不會降低目前的產量，但公司與美國供應商的接觸將受到限制，未來研發與生產陷入停滯。