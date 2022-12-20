劉大響院士透露渦扇15已經首飛，殲20完全版何時面世

中方軍機引擎設計專案高層顧問似乎不經意透露，專為解放軍最先進殲-20隱形戰機設計的渦扇-15今年已完成首飛。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，目前還不清楚，渦扇-15是否在殲-20上測試。而國防專家說，儘管相關新聞暗示，這款強大的發動機即將完成，但要預測它何時會服役還太早。

北京航空航天大學教授劉大響11月底在江西南昌中國航空產業大會暨南昌飛行大會上發表演說時，透露了渦扇-15的發展進度。而相關影片上周開始在微信上出現，軍迷四處瘋傳，但因內容敏感，很快就被刪除。

劉大響是中國航空動力工程專家，也是國營中國航空發動機集團的首席顧問，他在錄影中說，「中國第4代軍用小涵道比渦扇發動機，也就是推重比10和以上，要使用在殲-20上的發動機，雖然還未裝備但是已經首飛了。」

儘管他並未說出發動機的名稱，但推重比類似美國最先進，使用在F-22上的普惠（Pratt and Whitney）F119發動機顯示，那就是渦扇-15。事實上，央視2017年就說，渦扇-15能匹敵F119發動機。而同年5月央視播出的紀錄片指出，到2020年時，殲-20將廣泛採用渦扇-15，但那時間表並未實現。

Wo... J-20 fitted with WS-15 engines is being tested pic.twitter.com/c3CJrsOopE — 彩云香江 (@louischeung_hk) December 15, 2022

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軍事專家和消息人士說，劉大響的談話顯示，渦扇-15已進入最後發展階段。中國軍事專家傅前哨說，戰機發動機發展需要歷經5個階段，那就是地面測試、風洞測試、高空模擬測試、試飛，接著為產品驗收測試，進入最後小批量生產階段。他強調，這些測試都很複雜，而發動機必須符合嚴格的標準。

此外，傅前哨指出，儘管目前還不清楚，殲-20有沒有參與渦扇-15首飛，但最新消息顯示，渦扇-15相當接近能驅動殲-20。不過，1名解放軍內部人士說，渦扇-15要成為可靠成熟的戰機引擎，可能還需要花好幾年。這位因事涉敏感，而要求匿名的消息人士說，基於安全考量，首飛可能是由4引擎運輸機執行，而4具引擎中，有1具就是渦扇-15。「接著這發動機應該要通過另一輪極限測試，包括飛往積雪的山區、沙漠、高濕高鹽的南海和其他地區。」

另一方面，據接近中方空軍的解放軍消息人士說，北京為了加緊研製精密噴射引擎，近10年來至少已砸下9000億人民幣（近4兆台幣）。今年9月時，中方空軍說，最新一批殲-20全都由渦扇-10C發動機驅動。而據官媒報導，軍方內部人士和國防專家說，中國正以世界級脈動總裝生產線加速交付殲-20先進戰機。