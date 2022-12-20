一名張姓男子在今年8月間騎車行經台中某處住宅時，見女屋主小美晾在庭院內一件粉紅色內褲，當下突然性慾大發，直接侵入庭院內，從衣架上取下內褲後，偷偷蹲在庭院牆角，掏槍準備洩慾，未料內褲主人小美發現屋外疑似有人走出去察看，當場撞見張男一手拿她的小褲褲，一手抓鳥，嚇得花容失色，張男也立刻丟下內褲逃逸，法院一審宣判，處張男有期徒刑6月，可易科罰金。

根據判決書，張男於今年1月因涉及竊盜案，於111年8月才易科罰金執行完畢，今年與妻子剛離婚，又因疫情影響工作不穩定，今年8月，他騎機車行經台中某處民宅，見四下無人，認有機可乘，於是徒手竊取曬衣架上女子小美晾在衣架上的粉紅色內褲後，以左手拿著內褲，右手拉開褲子拉鍊，蹲在地上欲進行自慰，剛好遭到正要外出的小美撞見，張男一時心急將內褲丟在地上後逃逸，事後遭警方逮捕。

小美向請方證稱，她當時在客廳看電視，看到有人進來庭院，但都沒有進來客廳打招呼，於是走出去看是誰，就看到1名男子蹲在牆角並拉下褲子拉鍊，手上拿著她晾在外面的內褲，該名男子看到她就馬上將內褲丟在地上逃走。

但張男卻辯稱，她當時有拉下女性的內褲，並蹲下來拉拉鏈，剛好被害人來，所以沒有做猥褻的動作。張男也承認，當時將拉鏈拉下來，是準備自慰，因為遭女方發現所以沒有做，但他並非要給人觀看，是一時興起才這樣做。

法灣審酌，張男因涉侵入住宅竊盜犯罪才因判刑4個月執行完畢，猶仍不知警惕，再犯相同類型之犯行，但念及被告事後已將竊得之內褲1件歸還告訴人且和解，因此判刑6個月。