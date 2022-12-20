32歲「大馬女神」林明禎身高雖然只有160公分，卻有34E突出上圍和22吋小蠻腰，加上甜美臉蛋，讓她在IG擁有138萬粉絲追蹤。她重心轉往香港，主演電影票房創新高，最近她到杜拜宣傳新作品，可見她只用一塊布遮胸，背後僅用一細線支撐，美背若隱若現，嫵媚又性感的模樣引來粉絲追捧。

林明禎今年4月宣布退租在台北的小豪宅，轉往香港發展，她強調此後不是不回台灣，而是四海為家，但離開住了多年的台北難免捨不得，令她頗有感觸寫下：「每一次的道別就是為了往前面更美好的風景前進」，「小小捨不得，但人生就是這樣，我得繼續向前」。

林明禎大秀美背。（圖／翻攝自minchen333 IG）

近期由林明禎演出的《飯戲攻心》票房破7000萬港幣（約2.7億台幣），也將她推往票房女王的地位，她受訪時表示原本不知道會跟那些演員合作，只是因為很喜歡片中的網紅角色就答應參與，過程中學習了不少廣東話，還在隔離期間勤加練習，正式拍攝時還有很多專業術語要使用，她說：「很多字是我平常都沒用過的，因為這個角色很愛吃，又喜愛介紹美食，像是光是形容一道『梅菜扣肉』，就有很多專業又很長的對白，我必須很流利的表達出來。」完全是一大挑戰。

有別於片中另一位女主角鄧麗欣，先前為了票房答謝觀眾，曬出全裸美背後，人在杜拜的林明溱也曬出自己的「驚喜禮物」，可見她貼身粉色長裙加披肩上身，乍看之下包緊緊，但一轉身披肩掉下就跑出亮點，美背全露，還僅用一條線支撐上衣，似乎真空沒穿內衣，引來網友回應：「看了100遍是正常的嗎？」、「杜拜好玩嗎？有在那邊看足球嗎」、「太美了」、「落入凡間的精靈」。