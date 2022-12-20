在各方意見分歧和歷經數月的談判之後，歐盟各國部長們在周一終於就天然氣價格上限達成協議。
部長們達成新協議，荷蘭TTF天然氣合約價格，如果連續三天的MWh(百萬瓦時)單位價格超過180歐元，則將啟動上限規定。
同時天然氣的TTF單位價格也要連續三天高於液化天然氣(LNG)參考價格35歐元。
歐盟輪值主席國捷克的工業部長Jozef Sikela說：「我們成功地達成一項重要協定，將保護市民免於高能源價格影響」。
該上限規定將從2023年2月15日開始啟動。協定一旦生效，天然氣的TTF合約價格將不允許高過液化天然氣價格35歐元。
該上限也規範了天然氣交易價格的天花板，並確保歐盟國家能夠以較具競爭力的價格，從全球購買天然氣。
歐盟官員表示，儘管德國對於該政策在吸引全球天然氣供應能力上表示擔憂，但是德國最後還是投票贊成該政策。
Aurora能源研究的資深研究員Jacob Mandel說，TTF天然氣價格在最近幾乎都沒有高於180歐元。
兩名歐盟官員表示，僅有匈牙利投下反對票。反對該上限的荷蘭和奧地利，最後都棄權投票。
荷蘭能源部長Rob Jetten說，市場調整機制仍然不安穩，「我仍對歐洲能源市場出現重大動盪，和金融的影響感到擔憂，最重要的是，我擔心歐洲的供應安全」。
根據Refinitiv Eikon的資料顯示，周一TTF天然氣價格收於107歐元，下跌了9%。
該合約在8月曾創下343歐元的歷史新高。
同時克林姆林宮發言人表示，該上限是對市場價格的攻擊，是不可接受的。
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