物價飆漲，吃飯也要精打細算，一名男網友表示，新北板橋有一間素食自助餐，每人只要150元，店內多達50樣菜就能吃到飽，他夾了兩盤菜堆得跟小山一樣，不僅如此還有湯及甜點可以吃，讓他吃超飽，滿足得說「真的很過癮」，將其PO上網後，網友也驚呼，「看起來也太讚，比中部還便宜」。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，位在板橋重慶路上一間素食自助餐，店內多達50樣菜，有炒、煮、湯、涼拌、淋醬、湯品及甜點等，雖然調味較清淡，但不會有「吃草」的感覺，且有白飯及五穀飯兩種選擇，菜色超豐富，一個人150元就能吃到飽。

原PO第一輪夾了高麗菜、苦瓜、菠菜、地瓜、滷香菇及5個炸薯餅等；第二輪吃玉米、紅蘿蔔、煎餃、木耳等，兩盤都堆得跟小山一樣高，最後他還喝了紅豆薏仁湯，每一勺都挖到滿滿的料。另外店家還有甜紫米，好吃到他挖兩份才滿足，直呼「偶爾暴吃真的很過癮」，大讚店家是吃飽、健康又便宜的最佳代表。

貼文曝光，引發網友暴動，「超便宜！現在物價一個便當也要90元左右，小火鍋150元起跳」、「感覺比中部便宜了，看起來也太讚了吧」、「要找一天去吃一下了」、「畫重點都是蔬菜」。當中也有一名店家的忠實顧客說，「這家真的超棒，我以前去消費是120元漲到130元，再漲到140元，雖然現在漲到150元，但CP值還是超高，我喜歡他們的豆包，剛送來的時候煎得很酥，湯也是很清爽不油，好吃」。