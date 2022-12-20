美國今年以來多次以國安為由，對大陸設下嚴格出口管制，並把多家陸企列入貿易黑名單，讓大陸晶片業面臨巨大挑戰。不過，有專家認為，目前晶片業景氣處在低迷時期，將讓北京得到更多緩衝時間，不僅可以儲備更多設備，還能讓高層擁有更多對外交涉的時間。

路透社報導，紐約亞洲協會助理研究員Robyn Mak撰文表示，美國在10月初發布最新的出口管制措施後，已經成功拉攏日本與荷蘭加入制裁，不過現在全球半導體產業景氣不佳、整體需求下滑，制裁大陸是相當棘手的。

Robyn Mak認為，這會讓企業對美國的制裁措施持保守態度，傾向先觀望市場變化再做決定，在這段時間內，大陸可以儲存更多晶片設備與零件，另一方面，包括大陸國家主席習近平在內的高層，將有更多時間與國外進行交涉，盡可能降低衝擊。

此外，Robyn Mak也提醒，日本與荷蘭加入美國制裁行列的行動值得關注，尤其是出口管制的細節，將影響大陸晶片業受創的程度，目前尚不清楚日本與荷蘭是單純停供先進半導體的設備與技術，還是包括成熟製程在內的所有層級。

Robyn Mak也提到，由於美國制裁大陸晶片，對該市場有較高比重的三星、SK海力士等大廠出現營運隱憂，即使獲得一年的豁免期，仍無法保證會不會繼續延長。