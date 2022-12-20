陳姓女子去年與丈夫丁姓男子，因丁母所遺「手尾錢」遺失事發生口角後，陳女將2歲10個月的幼女帶到海邊，走入海中後，造成被害女童溺水窒息而死亡，最高法院駁回陳的上訴，依故意對兒童犯殺人罪將陳判處有期徒刑13年，全案定讞。

去年1月22日晚間，陳女與丁男口角而心情低落，25日下午3點多，她獨自帶被害女童外出，26日上午10點多，她在苗栗縣通霄鎮白沙屯附近海岸邊，帶著被害女童一同自海邊走入海中，導致陳女及被害女童均遭海浪沖倒，跌落海水中，再經海浪推送回海邊。

被害女童因此溺水窒息，陳女見狀便將被害女童抱回堤防附近某處涼亭內，但未予以急救或向旁人求援，亦未及時通知丁男等家屬，被害女童終因溺水窒息而死亡。

一審及二審考量陳女帶被害女童一同自海邊走入海中，造成被害女童溺水身亡，無理剝奪被害女童之寶貴生命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權之意旨，考量案發後她已獲得丁男的原諒，將陳女判刑13年，陳提上訴，遭最高法院駁回確定。