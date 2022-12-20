馬來西亞首都吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）一處農場露營地16日凌晨發生山崩，至今造成24人喪命、另有9人下落不明，罹難者中不少是家長帶小孩出遊，有家屬悲痛表示女兒第一次參加露營，沒想到卻「要了命」。另外現場空拍畫面顯示山崩範圍相當廣，原本位在下坡、平整的露營地已經被土黃色泥塊覆蓋、吞噬，翠綠樹林中突然禿一大片。

馬來西亞吉隆坡北方巴當加里鎮（Batang Kali）一處露營地發生山崩，救難人員及搜救犬在土石中尋找生還者。

綜合馬來西亞《中國報》、《星報》（The Star）、《東方日報》報導，吉隆坡北方以度假村、瀑布、自然美景聞名的旅遊勝地雲頂高原（Genting Highlands），附近的有機農場「Father's Organic Farm」露營勝地16日凌晨3時發生山崩，約30公尺高的坡地傾瀉而下，土石覆蓋3英畝廣的露營地。

吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）一處農場露營地16日凌晨發生山崩，至今釀成24死。

事發當時營地共有94人，救難人員陸續救出61人，截至18日，罹難人數達24人，另有9人失蹤，死者中包含13名成年女性、4名成年男性，另外還有5名男童及2名女童。

馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）一處農場露營地16日凌晨發生山崩，土石從道路邊坡向下崩塌。圖／路透社）
馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）一處農場露營地16日凌晨發生山崩，土石從道路邊坡向下崩塌。圖／路透社）

空拍畫面顯示，山崩範圍相當廣泛，從一處山坡地中靠近汽車道路的邊坡往下蔓延，原本翠綠的樹林中突然出現長條形土黃色泥地。馬來西亞媒體也貼出營地出事前後的對比照，及以動畫還原山崩發生時土石瞬間滑落、吞噬營地的過程，畫面顯示原本平整的露營地如今已被土黃色泥塊覆蓋，上頭還有幾輛轎車東倒西歪地插在泥土中。

馬來西亞公共工程局官員表示，初步調查山崩原因可能是營地下方地下水累積，導致土壤飽和度及壓力上升引發。當局表示，當天意外地點一共發生2次山崩，2次間隔約20至30分鐘，第1次發生在斜坡中間區域，土石崩落後覆蓋最下坡的營地，第1次山崩造成斜坡頂部的道路失去支撐力量，因而從頂部再發生更大的山崩，第2次山崩完全覆蓋掉整座露營地。

馬來西亞國家天災管理機構昨（19）日更新24名罹難者名單，其中年紀最小者只有1歲。

馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）一處農場露營地16日凌晨發生山崩，停在營地附近的轎車毀損。（圖／路透社）
馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）一處農場露營地16日凌晨發生山崩，停在營地附近的轎車毀損。（圖／路透社）

另一名女童罹難者的父親表示，小學5年級的女兒和阿姨、哥哥去露營，結果女兒不幸罹難，阿姨及哥哥倖存，他說女兒活潑可愛，是家中的開心果，過去就曾和阿姨一起出去玩，包括到動物園、上烹飪課等，這是頭一次去露營，沒想到「第一次露營就要了命」。

文章來源：Batang Kali landslide: Incident caused by underground water, says Public Works Dept
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文章來源：峇冬加里露营地土崩 “雨桐是家里的开心果”
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