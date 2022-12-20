COZZI Blu 和逸飯店．桃園館「逸薈軒」中餐廳新菜開賣，行政總主廚朱堯顯率廚藝團隊設計推出「饗辣川羊季」，六款溫補滋養肉品全新主題菜色香辣上桌，包括有「涼山痛風香辣美國無骨牛小排」、「紐西蘭小羔羊排佐成都蔥香椒麻醬」及「蜀山天府香辣羊脖十八斬」」等美味，而「淮揚蒜子紅燴羊肋條」及「棗杞暖心清燉羊腩盅」則推薦給不吃辣的饕客們享用，單點價位從420元到3,680元不等，也有提供單人享用的棗杞暖心清燉羊腩盅，每盅420元。

「涼山痛風香辣美國無骨牛小排」以重慶烤魚風味為基底搭配大蝦、鮑魚、鮮干貝等帶殼海鮮一同烹煮，初入口是牛小排濃郁豐厚的口感，後味卻有著海鮮風味帶來的爽口餘韻，口口皆是驚喜。「蜀山天府香辣羊脖十八斬」十八斬為浙江菜中的特殊料理技法，極其考驗食材品質與師傅刀工，將羊脖薄切十八片，羊脖片薄嫩透光卻不失鮮嫩口感，淋上秘製酸辣醬汁、白芝麻及香菜，片片都能品嚐到師傅的用心。「重慶麻辣黑毛豚芯」採用國內溫體黑毛豬心，去除筋膜只保留豬心最軟嫩的部位浸泡在十三香的醬汁中並灑上花生碎與蒜泥，使其香氣濃郁，麻而不過辣。

「紐西蘭小羔羊排佐成都蔥香椒麻醬」為成都風味的七分熟小羔羊排，淋上白蘭地後點上火焰帶出花椒香氣搭配主廚特調十三香椒鹽粉以及青蔥椒麻醬，視覺及味覺的饗宴，令饕客們食指大動。「淮揚蒜子紅燴羊肋條」帶皮帶骨的羊肋條以蒜子紅燒烹調方式佐花雕酒、粉皮及鳳眼果，一道菜同時享有嚼勁與鮮滑等味蕾雙重饗受。「棗杞暖心清燉羊腩盅」選用軟嫩帶皮的羊腩、當季紅白蘿蔔及紅棗、枸杞、川芎、當歸等中藥材一同清燉，羊肉溫補，男女老少皆宜，暖呼呼的羊腩盅溫暖客人們的胃。

「逸薈軒」為東方時尚設計感的川揚料理餐廳，席設130個座位的挑高空間及各個精美包廂，具有中國典雅風格又不失現代感，餐廳菜色融合川、揚料理及港式點心、上海名菜等精髓，再加入現代人用餐「相機先食」之理念，在擺盤設計上皆可看出巧思，顛覆消費者對川揚料理的既定印象，穿越時光的美味、打造新東方川揚料理，賦予經典菜色新生命。