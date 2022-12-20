電音DJ老菸槍雙人組（The Chainsmokers）由安德魯·塔加特(Drew Taggart)及艾利克斯·帕爾(Alex Pall)兩人所組成，創作出多首膾炙人口的歌曲，享譽全球，具有「神曲製造機」的美稱。豈料，兩人近日卻被拍到現身大賣場當銷售員，讓粉絲們相當驚訝。

曾多次在美國告示牌（Billboard）排行榜擠進前十名的老菸槍雙人組，創作出的多首好歌讓人朗朗上口。其中，歌曲《Closer》更是在YouTube頻道上創下23億觀看人次的佳績。豈料，近日有網友目擊兩人在大賣場銷售龍舌蘭酒，昔日風光不再的景象讓人看了相當訝異。

網友將照片放在社群平台上，並配文寫下：「為什麼The Chainsmokers會出現在costco賣酒」。對此消息，讓許多粉絲大感意外，紛紛震驚留言：「騙人的吧」、「是因為他們的音源收入不夠嗎」、「或許打算轉行了。」不過也有網友曬出照片，指出此前演員布萊恩·克萊斯頓 (Bryan Cranston)以及亞倫·保羅(Aaron Paul)也在大賣場銷售同類產品，認為老菸槍的作為是在模仿那兩位演員。也有人認為兩人是在推廣自家的品牌，而非音樂事業上遇到瓶頸，讓粉絲們不必擔憂。

對此消息，The Chainsmokers也在推特上轉發網友的貼文，並回應：「我們只是需要一些額外的收入，所以才在大賣場找了一份銷售工作。」更穿上costco設計的衣服大加讚賞。

We just needed some extra income for the holidays so got a job a Costco working the tasting stand of this really good tequila @drinkjaja https://t.co/PLh6zcWMg8 — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) December 18, 2022

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