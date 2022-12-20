國民黨台北市議員徐巧芯徐18日上午在臉書宣布，已正式殲滅「無良公關公司」臉書粉絲專頁；查詢無良公關臉書粉專，的確已關閉。徐昨（19）日更宣布，她議員任內爭取而來的「城市舞台」廣場正式啟用，這個改建案預算達8億，期間與文化局歷經多次討論。此消息引熱議，大批網友盛讚徐，不只會打網軍、殺側翼，就連爭取預算也戰力十足。

徐巧芯昨日在臉書發文，刊出一張「城市舞台」建築物的照片，徐指出，她18日參加了城市舞台的廣場啟用儀式。城市舞台耗資8億的改建案，是她在議員任內爭取而來，期間曾與文化局多次討論。

徐巧芯表示，已正式啟用的廣場，希望能夠讓一般市民有更多便利的休憩空間，未來也希望成為街頭藝人的練習或表演場地。內部未來在年終營運前，她會跟新任的市府持續爭取，讓跳舞的練習室可以提供給，準備參加法國奧運霹靂舞比賽的團體成為練習基地，讓台北市政府助他們一臂之力。

此文獲得破5500個讚與近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「巧芯真的超強！不只會殺網軍側翼，爭取預算也戰力超猛」、「說巧芯只會打鍵盤不會做服務的可以閉嘴了」、「妳爭取的肯定廁所門不會裝反」、「城市舞台是一個觀賞戲劇很棒的地方，算是我在北市喜歡的前三名！」「感謝巧芯讓城市舞台再度重生！」「以後請幫我們好好監督文化局」。